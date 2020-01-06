НБУ начал 2020 год с покупки валюты

НБУ. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n131681-nbu-nachal-2020-god-s-pokupki-valuty.html

Ракурс

НБУ в новом году продолжил скупать иностранную валюту. Так, 2 и 3 января на межбанке Нацбанком было выкуплено суммарно 50 млн долл.

Валюту НБУ на продажу не выставлял, пишет FinClub.

Нацбанк провел интервенцию по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты.

Следует уточнить, что за 2019 год НБУ выкупил 8,462 млрд долл., а продал всего лишь 529 млн долл. Таким образом, чистое сальдо покупки валюты составило 7,933 млрд долл.

В НБУ признали, что такой объем приобретения валюты является рекордным за последние 14 лет.

Как ранее писал «Ракурс», в ноябре 2019 года НБУ отменил ограничение на покупку иностранной валюты.