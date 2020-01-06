НБУ почав 2020 рік із покупки валюти

НБУ. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n131681-nbu-pochav-2020-rik-iz-pokupky-valuty.html

Ракурс

НБУ в новому році продовжив скуповувати іноземну валюту. Так, 2 і 3 січня на міжбанку Нацбанком було викуплено сумарно 50 млн дол.

Валюту НБУ на продаж не виставляв, пише FinClub.

Нацбанк провів інтервенцію по єдиному курсу розміщення пропозицій щодо купівлі іноземної валюти.

Слід уточнити, що за 2019 рік НБУ викупив 8,462 млрд дол., а продав всього лише 529 млн дол. Таким чином, чисте сальдо купівлі валюти склало 7,933 млрд дол.

В НБУ визнали, що такий обсяг придбання валюти є рекордним за останні 14 років.

Як раніше писав «Ракурс», у листопаді 2019 року НБУ скасував обмеження на купівлю іноземної валюти.