Олена Зеленська у Національному музеї Оману. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n131680-persha-ledi-ukrayiny-vidvidala-nacionalnyy-muzey-omana-u-shlopancyah-foto.html

Ракурс

Перша леді України Олена Зеленська разом із чоловіком президентом України Володимиром Зеленським та дітьми зараз знаходиться в Омані. У рамках даного візиту Зеленська відвідала Національний музей Омана.

Прес-служба музею повідомила про візит Першої леді України у Facebook і опублікувала кілька фотознімків.

На фото видно, що для виходу в світ Зеленська обрала сукню-сорочку з легкої тканини довжини міді з довгими рукавами. Під плаття Перша леді України наділа білі кюлоти. На ногах Зеленської були звичайні шльопанці.

Зеленська не стала надягати ніяких прикрас, обмежившись золотими сережками і тонком золотим ланцюжком на шиї, а також вирішила залишити волосся розпущеним.

Як раніше писав «Ракурс», Зеленський під час свого візиту до Оману зустрівся із виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду цієї країни Абдулсаламом аль-Муршиді. Зеленський закликав оманських партнерів взяти участь у проведенні в Україні великої приватизації.