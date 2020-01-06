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Ракурс
Олена Зеленська у Національному музеї Оману. Фото: Facebook

Перша леді України відвідала Національний музей Омана у шльопанцях (ФОТО)

6 січ 2020, 17:16
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Перша леді України Олена Зеленська разом із чоловіком президентом України Володимиром Зеленським та дітьми зараз знаходиться в Омані. У рамках даного візиту Зеленська відвідала Національний музей Омана.

Прес-служба музею повідомила про візит Першої леді України у Facebook і опублікувала кілька фотознімків.

Олена Зеленська у Національному музеї Оману. Фото: Facebook

На фото видно, що для виходу в світ Зеленська обрала сукню-сорочку з легкої тканини довжини міді з довгими рукавами. Під плаття Перша леді України наділа білі кюлоти. На ногах Зеленської були звичайні шльопанці.

Олена Зеленська у Національному музеї Оману. Фото: Facebook

Зеленська не стала надягати ніяких прикрас, обмежившись золотими сережками і тонком золотим ланцюжком на шиї, а також вирішила залишити волосся розпущеним.

Як раніше писав «Ракурс», Зеленський під час свого візиту до Оману зустрівся із виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду цієї країни Абдулсаламом аль-Муршиді. Зеленський закликав оманських партнерів взяти участь у проведенні в Україні великої приватизації.

Джерело: Ракурс


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