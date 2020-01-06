Милованов прокоментував зміни курсу валют

Валюта. Фото: Мінфін

https://racurs.ua/ua/n131679-mylovanov-prokomentuvav-zminy-kursu-valut.html

Ракурс

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов вирішив прокоментувати дві найбільш часто обговорювані в економіці України проблеми — зростання і падіння курсу долара.

Своїми міркуваннями міністр поділився у Facebook.

На думку Милованова, якщо курс долара падає, що збитків зазнають експортери і державний бюджет. Зате виграють споживачі. Експортери у гривневому еквіваленті отримують менший прибуток, а витрати залишаються незмінними.

Бюджет не отримує частину податків на імпорт, який зменшується у гривневому еквіваленті.

Зате споживачі виграють, тому що зростання цін і інфляція знижуються.

Якщо курс долара зростає, то споживачі залишаються у програші, зате експортери і бюджет виграють.

Милованов заявив, що зафіксувати курс валют неможливо, так як він є показником відносної ціни української економіки до світової. Уряд вже намагався фіксувати курс національної валюти у 1999, 2008 і 2014 роках, але це призвело до швидкої девальвації гривні.

Нацбанк може впливати на курс валют і згладжувати його коливання, але жоден банк у світі не має достатніх важелів, щоб протистояти серйозним змінам валютного курсу.

Милованов додав, що в 2020 році курс гривні буде змінюватися. Курс національної валюти буде залежати від розвитку української економіки і ситуації на світовому ринку.