Милованов прокомментировал изменения курса валют

Милованов прокомментировал изменения курса валютhttps://racurs.ua/n131679-milovanov-prokommentiroval-izmeneniya-kursa-valut.htmlРакурс
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов решил прокомментировать две наиболее часто обсуждаемые в экономике Украины проблемы — рост и падение курса доллара.
Своими соображениями министр поделился в Facebook.
По мнению Милованова, если курс доллара падает, что убытки несут экспортеры и государственный бюджет. Зато выигрывают потребители. Экспортеры в гривневом эквиваленте получают меньшую прибыль, а затраты остаются неизменными.
Бюджет недополучает часть налогов на импорт, который уменьшается в гривневом эквиваленте.
Зато потребители выигрывают, так как рост цен и инфляция снижаются.
Если курс доллара растет, то потребители остаются в проигрыше, зато экспортеры и бюджет выигрывают.
Милованов заявил, что зафиксировать курс валют невозможно, так как он является показателем относительной цены украинской экономики к мировой. Правительство уже пыталось фиксировать курс национальной валюты в 1999, 2008 и 2014 годах, но это привело к быстрой девальвации гривны.
Нацбанк может влиять на курс валют и сглаживать его колебания, но ни один банк в мире не имеет достаточных рычагов, чтобы противостоять серьезным изменениям валютного курса.
Милованов добавил, что в 2020 году курс гривны будет изменяться. Курс национальной валюты будет зависеть от развития украинской экономики и ситуации на мировом рынке.