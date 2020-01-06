Милованов прокомментировал изменения курса валют

Валюта. Фото: Минфин

https://racurs.ua/n131679-milovanov-prokommentiroval-izmeneniya-kursa-valut.html

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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов решил прокомментировать две наиболее часто обсуждаемые в экономике Украины проблемы — рост и падение курса доллара.

Своими соображениями министр поделился в Facebook.

По мнению Милованова, если курс доллара падает, что убытки несут экспортеры и государственный бюджет. Зато выигрывают потребители. Экспортеры в гривневом эквиваленте получают меньшую прибыль, а затраты остаются неизменными.

Бюджет недополучает часть налогов на импорт, который уменьшается в гривневом эквиваленте.

Зато потребители выигрывают, так как рост цен и инфляция снижаются.

Если курс доллара растет, то потребители остаются в проигрыше, зато экспортеры и бюджет выигрывают.

Милованов заявил, что зафиксировать курс валют невозможно, так как он является показателем относительной цены украинской экономики к мировой. Правительство уже пыталось фиксировать курс национальной валюты в 1999, 2008 и 2014 годах, но это привело к быстрой девальвации гривны.

Нацбанк может влиять на курс валют и сглаживать его колебания, но ни один банк в мире не имеет достаточных рычагов, чтобы противостоять серьезным изменениям валютного курса.

Милованов добавил, что в 2020 году курс гривны будет изменяться. Курс национальной валюты будет зависеть от развития украинской экономики и ситуации на мировом рынке.