Мировые цены на нефть продолжают повышаться

Нефть. Фото: Интерфакс

https://racurs.ua/n131678-mirovye-ceny-na-neft-prodoljaut-povyshatsya.html

Ракурс

Мировые цены на нефть продолжают расти. Сегодня утром, 6 января, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли в цене до 69,95 долл. за баррель.

О ситуации на мировом рынке нефти сообщает Bloomberg.

Таким образом, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,97%.

Одновременно с этим, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI возросла до 64,15 долл. за баррель, поднявшись на 1,74%.

Аналитики считают, что главной причиной столь резкого повышения стоимости «черного золота» стало убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Как ранее писал «Ракурс», 3 января нефть марки Brent подорожала на 3,06%, а стоимость нефти WTI подскочила на 2,75%.