Мировые цены на нефть продолжают повышаться

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Нефть. Фото: Интерфакс
Мировые цены на нефть продолжают повышатьсяhttps://racurs.ua/n131678-mirovye-ceny-na-neft-prodoljaut-povyshatsya.htmlРакурс
Мировые цены на нефть продолжают расти. Сегодня утром, 6 января, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли в цене до 69,95 долл. за баррель.
О ситуации на мировом рынке нефти сообщает Bloomberg.
Таким образом, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,97%.
Одновременно с этим, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI возросла до 64,15 долл. за баррель, поднявшись на 1,74%.
Аналитики считают, что главной причиной столь резкого повышения стоимости «черного золота» стало убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
Как ранее писал «Ракурс», 3 января нефть марки Brent подорожала на 3,06%, а стоимость нефти WTI подскочила на 2,75%.
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