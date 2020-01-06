Світові ціни на нафту продовжують підвищуватися

Нафта. Фото: Інтерфакс

https://racurs.ua/ua/n131678-svitovi-ciny-na-naftu-prodovjuut-pidvyschuvatysya.html

Ракурс

Світові ціни на нафту продовжують зростати. Сьогодні вранці, 6 січня, ф’ючерси на нафту марки Brent із поставкою у березні виросли в ціні до 69,95 дол. за барель.

Про ситуацію на світовому ринку нафти повідомляє Bloomberg.

Таким чином, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 1,97%.

Одночасно з цим, ціна лютневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 64,15 дол. за барель, піднявшись на 1,74%.

Аналітики вважають, що головною причиною такого різкого підвищення вартості «чорного золота» стало вбивство іранського генерала Касема Сулеймані.

Як раніше писав «Ракурс», 3 січня нафта марки Brent подорожчала на 3,06%, а вартість нафти WTI підскочила на 2,75%.