У більшості областей України 7 січня істотні опади не очікуються, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n131677-pogoda-v-ukrayini-na-7-sichnya-bez-istotnyh-opadiv-v-bilshosti-regioniv-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 7 січня буде переважно без суттєвих опадів, окрім частини східних областей та Криму, де можливий мокрий сніг.

На дорогах, окрім південних регіонів, місцями можлива ожеледиця. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Крім того, впродовж 6−7 січня на високогір’ї Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека.

Температура повітря вночі становитиме −1…−6°, в Карпатах — −8…−13°. Вдень — від -3° до +2°.

Погода в Києві 7 січня буде хмарною, без істотних опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть −3…−5°, вдень — −1…+1°. Вітер західний, 5−10 м/с.

У Львові наступної доби очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме −3…−5°, вдень — +2…+4°. Вітер західний, 5−10 м/с.

В Одесі погода буде хмарною, без істотних опадів. Вночі термометри покажуть −1…−3°, вдень — −1…+1°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

У Дніпрі — мінлива хмарність, істотні опади не очікуються. Вночі температура опуститься до −2…−4°, вдень підніметься до −1…+1°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

У Харкові синоптики прогнозують хмарну погоду, без істотних опадів. Вночі температура становитиме −3…−5°, вдень — −1…+1°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

На Закарпатті — мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі — −6…−8°, вдень — +1…+3°. Вітер західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 7 січня буде досить спокійним, очікувати варто лише на невеликі збурення.

Нагадаємо, 2019 рік був у Києві найтеплішим за весь час метеорологічних спостережень.