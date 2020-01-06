Ангела Меркель і Володимир Путін. Фото: EADaily

https://racurs.ua/ua/n131676-putin-zaprosyv-merkel-pryyide-11-sichnya-do-rosiyi.html

Ракурс

Канцлер Німеччини Ангела Меркель 11 січня приїде до Москви для проведення переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним. Головною темою переговорів буде ситуація на Близькому Сході.

Про майбутній візит Меркель до Москви повідомляє Deutsche Welle.

У поїздці канцлера буде супроводжувати міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

Офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт повідомив, що Меркель обговорить із Путіним ситуацію в Ірані та Іраку, яка склалася після вбивства генерала Касема Сулеймані.

Також у ході зустрічі планується обговорити конфлікти в Сирії та Лівії.

У прес-службі Кремля повідомили, що крім цього лідери держав обговорять реалізацію мінських угод по Україні та домовленостей, які були досягнуті під час «нормандського саміту» 9 грудня 2019 року.