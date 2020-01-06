Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото: EADaily

https://racurs.ua/n131676-putin-priglasil-merkel-priedet-11-yanvarya-v-rossiu.html

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Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января приедет в Москву для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Главной темой переговоров будет ситуация на Ближнем Востоке.

О предстоящем визите Меркель в Москву сообщает Deutsche Welle.

В поездке канцлера будет сопровождать министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что Меркель обсудит с Путиным ситуацию в Иране и Ираке, которая сложилась после убийства генерала Касема Сулеймани.

Также в ходе встречи планируется обсудить конфликты в Сирии и Ливии.

В пресс-службе Кремля сообщили, что помимо этого лидеры держав обсудят реализацию минских соглашений по Украине и договоренностей, которые были достигнуты во время «нормандского саммита» 9 декабря 2019 года.