Еще ряд политзаключенных встретят Рождество за решеткой, фото: PublicDomainVectors

https://racurs.ua/n131675-osvobojdennye-plenniki-kremlya-prizvali-mir-pomoch-osvobodit-okolo-100-politzakluchennyh-iz-turem.html

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Несколько освобожденных в результате обменов между Киевом и Москвой политзаключенных обратились к мировому сообществу с призывом оказать давление на Кремль, чтобы побудить российские власти освободить еще около 100 украинских политзаключенных, которые до сих пор находятся за решеткой в ​​ОРДЛО и РФ.

Соответствующее видео, в котором снялись Роман Сущенко, Артур Панов, Николай Карпюк, Алексей Сизонович и Владимир Балух, каждый из которых несколько лет пробыл за решеткой в ​​РФ и на оккупированных территориях, опубликовано на странице Министерства иностранных дел Украины в социальной сети Фейсбук.

В частности, Сущенко отметил, что его удалось освободить благодаря усилиям украинских президентов и поддержке, солидарности и единству международного сообщества.

Я верю в вас, в вашу добрую волю и приверженность демократическим ценностям и правам человека, — подчеркнул Сущенко.

В МИДе подчеркивают, что некоторых политзаключенных уже удалось освободить, однако многим снова придется «встречать» Рождественские праздники в незаконном российском заключении.

Учитывая это, наша новогодняя резолюция — сделать все возможное, чтобы вернуть наших людей домой, а нам нужна ваша поддержка! — подчеркивают в МИДе. — В прогрессивных и свободных обществах нет места политическим репрессиям.

Напомним, 29 декабря Украина и представители террористических группировок ДНР и ЛНР провели обмен пленными. В целом боевики отдали Украине 76 человек, из них 12 военных и 64 гражданских.