Ще низка політв’язнів зустрінуть Різдво за ґратами, фото: PublicDomainVectors

https://racurs.ua/ua/n131675-zvilneni-branci-kremlya-zaklykaly-svit-dopomogty-vyzvolyty-blyzko-100-politv-yazniv-z-turem.html

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Кілька звільнених в результаті обмінів між Києвом та Москвою політв’язнів звернулися до світової спільноти із закликом здійснювати тиск на Кремль, щоб спонукати російську владу звільнити ще близько 100 українських політв’язнів, котрі досі перебувають за ґратами в ОРДЛО та РФ.

Відповідне відео, в котрому знялися Роман Сущенко, Артур Панов, Микола Карпюк, Олексій Сизонович та Володимир Балух, кожен з яких кілька років пробув за ґратами в РФ та на окупованих територіях, опубліковане на сторінці Міністерства закордонних справ України в соціальній мережі Фейсбук.

Зокрема, Сущенко наголосив, що його вдалося звільнити завдяки зусиллям українських президентів та підтримці, солідарності і єдності міжнародної спільноти.

Я вірю в вас, в вашу добру волю і прихильність демократичним цінностям і правам людини, — наголосив Сущенко.

У МЗС наголошують, що деяких політв’язнів вже вдалося звільнити, проте багатьом знову доведеться «зустрічати» Різдвяні свята в незаконному російському ув’язненні.

З огляду на це, наша новорічна резолюція — зробити все можливе, щоб повернути наших людей додому, а нам потрібна ваша підтримка! — наголошують в МЗС. — У прогресивних і вільних суспільствах немає місця політичним репресіям.

Нагадаємо, 29 грудня Україна та представники терористичних угруповань ДНР та ЛНР провели обмін полоненими. Загалом бойовики віддали Україні 76 людей, з них 12 військових та 64 цивільних.