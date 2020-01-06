Вбивство в Каховці: Рябошапка визначив прокурорів, які координуватимуть розслідування

Руслан Рябошапка, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n131674-vbyvstvo-v-kahovci-genprokuror-vyznachyv-prokuroriv-yaki-koordynuvatymut-rozsliduvannya.html

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Генеральний прокурор Руслан Рябошапка визначив прокурорів, які на місці координуватимуть роботу слідчих та прокурорів щодо розслідування резонансного вбивства 26-річного чоловіка в місті Каховці Херсонської області.

Ці прокурори вже виїхали на місце злочину, повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що ці прокурори здійснюватимуть ретельне і об'єктивне вивчення всіх версій інциденту, стану провадження, та вживатимуть заходи до встановлення всіх причетних осіб.

Вранці 1 січня між двома жителями Каховки виник конфлікт, в результаті якого 29-річний чоловік вистрілив щонайменше 15 разів у загиблого, колишнього чоловіка своєї співмешканки. На момент вчинення злочину підозрюваний відпочивав в одній компанії з працівником районного відділу поліції.

Це вбивство призвело до акцій протесту біля будівлі Каховського райвідділку поліції, під час котрих, зокрема, палили шини. Мітингувальники вимагали проведення неупередженого розслідування.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що у цьому розслідуванні заплановано проведення повторної судово-медичної експертизи.