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Ракурс
Руслан Рябошапка, фото: Офис президента

Убийство в Каховке: Рябошапка определил прокуроров, которые будут координировать расследование

6 янв 2020, 13:58
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Генеральный прокурор Руслан Рябошапка определил прокуроров, которые на месте будут координировать работу следователей и прокуроров по расследованию резонансного убийства 26-летнего мужчины в городе Каховке Херсонской области.

Эти прокуроры уже выехали на место преступления, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что эти прокуроры будут осуществлять тщательное и объективное изучение всех версий инцидента, состояния производства, и принимать меры к установлению всех причастных лиц.

Утром 1 января между двумя жителями Каховки возник конфликт, в результате которого 29-летний мужчина выстрелил не менее 15 раз в погибшего, бывшего мужа своей сожительницы. На момент совершения преступления подозреваемый отдыхал в одной компании с работником районного отдела полиции.

Это убийство привело к акциям протеста у здания Каховского райотдела полиции, во время которых, в частности, жгли шины. Митингующие требовали проведения беспристрастного расследования.

Напомним, вчера стало известно, что в этом расследовании запланировано проведение повторной судебно-медицинской экспертизы.

Источник: Ракурс


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