Владимир Зеленский встретился с Оманом Абдулсаламом аль-Муршиди, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n131673-vizit-zelenskogo-v-oman-prezident-prizval-prisoedinitsya-k-privatizacii-v-ukraine.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Султанат Оман встретился с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда этой страны Абдулсаламом аль-Муршиди.

Зеленский во время встречи, в частности, призвал оманских партнеров принять участие в проведении в Украине большой приватизации. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что оманская сторона приняла приглашение Зеленского посетить Украину для ознакомления с перспективными проектами и направлениями сотрудничества.

Также стороны во время встречи согласились с тем, что сегодняшний уровень инвестиционного сотрудничества между Украиной и Оманом не соответствует имеющемуся потенциалу.

О том, что Зеленский, который к тому отдыхал в Карпатах, находится в Омане, стало известно вчера после попадания в СМИ соответствующих фотографий, сделанных в одном из самых роскошных отелей страны.

Впоследствии в Офисе президента заявили, что Зеленский отбыл в эту страну, где у него запланированы встречи на высшем уровне, за собственные средства рейсовым самолетом. В Омане президент находится вместе с семьей.

Напомним, в конце октября стало известно о намерениях властей продать через ProZorro предприятия Государственного управления делами. Среди них, в частности, киевский отель «Днипро», который попадает под процедуру большой приватизации.