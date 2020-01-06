Володимир Зеленський зустрівся з Оманом Абдулсаламом аль-Муршиді, фото: Офіс президента

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Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Султанату Оман зустрівся з виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду цієї країни Абдулсаламом аль-Муршиді.

Зеленський під час зустрічі, зокрема, закликав оманських партнерів взяти участь у проведенні в Україні великої приватизації. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що оманська сторона прийняла запрошення Зеленського відвідати Україну для ознайомлення з перспективними проектами та напрямами співпраці.

Також сторони під час зустрічі погодилися з тим, що сьогоднішній рівень інвестиційного співробітництва між Україною та Оманом не відповідає наявному потенціалу.

Про те, що Зеленський, який до того відпочивав у Карпатах, перебуває в Омані, стало відомо вчора після потрапляння до ЗМІ відповідних фотографій, зроблених в одному з найрозкішніших готелів країни.

Згодом в Офісі президента заявили, що Зеленський відбув до цієї країни, де в нього заплановані зустрічі на найвищому рівні, за власні кошти рейсовим літаком. В Омані президент перебуває разом із родиною.

Нагадаємо, наприкінці жовтня стало відомо про наміри влади продати через ProZorro підприємства Державного управління справами. Серед них, зокрема, київський готель «Дніпро», який потрапляє під процедуру великої приватизації.