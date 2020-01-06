Річниця томосу: Епіфаній порівняв отримання ПЦУ автокефалії з Актом проголошення незалежності України

Митрополит Епіфаній, фото: Адміністрація президента

https://racurs.ua/ua/n131672-richnycya-tomosu-epifaniy-porivnyav-otrymannya-pcu-avtokefaliyi-z-aktom-progoloshennya.html

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Митрополит Епіфаній, очільник Православної церкви України (ПЦУ) у річницю отримання томосу про автокефалію закликав православних вірян до єднання.

На думку Епіфанія, отримання томосу стало «ствердженням духовної незалежності», тож його можна порівняти з Актом проголошення незалежності України. Про це він заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Ми безмірно вдячні Богу за все: за те, що Він благословив буття українського народу, дав нам свободу, благословив мати незалежну державу та помісну автокефальну Українську православну церкву, — зазначив митрополит.

Епіфаній також наголосив, що двері ПЦУ залишаються відкритими для вірян, котрі мають сумніви щодо «майбутнього шляху для Української православної церкви».

Давайте полишимо у минулому те, що нас розділяло, і будемо далі працювати разом на благо православ’я та України як єдина помісна Українська православна церква! — резюмував митрополит.

5 січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій у Стамбулі підписав томос для ПЦУ, створеної в результат об'єднання парафій Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви та частини парафій Української православної церкви Московського патріархату на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року.

6 січня 2019 року томос передали Епіфанію у Стамбулі. Ввечері того ж дня документ прибув до Києва.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року Александрійський патріарх Федір ІІ визнав ПЦУ.