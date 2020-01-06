У Подільському районі Києва на Новий рік сталося подвійне вбивство, фото: PxHere

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Ракурс

Підозрюваних у жорстокому вбивстві двох дівчат, котре сталося на Новий рік у Подільському районі Києва, затримали сьогодні вранці в Одесі.

Двох підозрюваних затримали близько 4.40. Про це повідомляє ТСН з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Зазначається, що із затриманими відбуваються слідчі дії, після чого їм мають вручити підозри та обрати запобіжний захід.

У Києві в орендованій квартирі 4 січня виявили тіла двох дівчат 16 та 19 років з ознаками насильницької смерті. Їх у шафі знайшла власниця квартири, якій орендар 3 січня надіслав СМС-повідомлення про те, що терміново з’їжджає з орендованого житла. Цю квартиру орендар винайняв 31 грудня.

Нагадаємо, вчора з’явилися фотографії двох підозрюваних у вчиненні цього вбивства — 34-річного раніше неодноразово судимого чоловіка та 20-річної дівчини.