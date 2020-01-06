В Подольском районе Киева на Новый год произошло двойное убийство, фото: PxHere

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Подозреваемых в жестоком убийстве двух девушек, которое произошло на Новый год в Подольском районе Киева, задержали сегодня утром в Одессе.

Двух подозреваемых задержали около 4.40. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что с задержанными происходят следственные действия, после чего им должны вручить подозрения и избрать меру пресечения.

В Киеве в арендованной квартире 4 января обнаружили тела двух девушек 16 и 19 лет с признаками насильственной смерти. Их в шкафу нашла хозяйка квартиры, которой арендатор 3 января прислал СМС-сообщение о том, что срочно съезжает с арендованного жилья. Эту квартиру арендатор нанял 31 декабря.

Напомним, вчера появились фотографии двух подозреваемых в совершении этого убийства — 34-летнего ранее неоднократно судимого мужчины и 20-летней девушки.