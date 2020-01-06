Годовщина томоса: Епифаний сравнил получения ПЦУ автокефалии с Актом провозглашения независимости Украины

Митрополит Епифаний, фото: Администрация президента

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Митрополит Епифаний, глава Православной церкви Украины (ПЦУ) в годовщину получения томоса об автокефалии призвал православных верующих к единению.

По мнению Епифания, получения томоса стало «утверждением духовной независимости», поэтому его можно сравнить с Актом провозглашения независимости Украины. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Мы безмерно благодарны Богу за все: за то, что Он благословил бытие украинского народа, дал нам свободу, благословил иметь независимое государство и поместную автокефальную Украинскую православную церковь, — отметил митрополит.

Епифаний также подчеркнул, что двери ПЦУ остаются открытыми для верующих, которые сомневаются относительно «будущего пути для Украинской православной церкви».

Давайте оставим в прошлом то, что нас разделяло, и будем дальше работать вместе на благо православия и Украины как единая поместная Украинская православная церковь — резюмировал митрополит.

5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле подписал томос для ПЦУ, созданной в результате объединения приходов Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и части приходов Украинской православной церкви Московского патриархата на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года.

6 января 2019 года томос передали Епифанию в Стамбуле. Вечером того же дня документ прибыл в Киев.

Напомним, в ноябре 2019 года Александрийский патриарх Федор II признал ПЦУ.