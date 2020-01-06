Погода в Украине на 7 января: без существенных осадков в большинстве регионов (КАРТА)

В большинстве областей Украины 7 января существенных осадков не ожидается, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Погода в Украине 7 января будет преимущественно без осадков, кроме части восточных областей и Крыма, где возможен мокрый снег.

На дорогах, кроме южных регионов, местами возможен гололед. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Кроме того, на протяжении 6−7 января на высокогорье Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность.

Температура воздуха ночью составит -1…- 6°, в Карпатах — −8…−13°. Днем — от -3° до +2°.

Погода в Киеве 7 января будет облачной, без существенных осадков. Столбики термометров ночью покажут -3 …-5°, днем — −1…+1°. Ветер западный, 5−10 м/с.

Во Львове в течении суток ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит -3 …-5°, днем — +2…+4°. Ветер западный, 5−10 м/с.

В Одессе погода будет облачной, без существенных осадков. Ночью термометры покажут −1…−3°, днем — −1…+1°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

В Днепре — переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Ночью температура опустится до −2…−4°, днем ​​поднимется до −1…+1°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/c.

В Харькове синоптики прогнозируют облачную погоду, без существенных осадков. Ночью температура составит −3…−5°, днем — −1…+1°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

На Закарпатье — переменная облачность, без существенных осадков. Ночью — −6…−8°, днем — +1…+3°. Ветер западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 7 января будет достаточно спокойной, ожидать стоит лишь на небольшие возмущения.

Напомним, 2019 год был в Киеве самым теплым за все время метеорологических наблюдений.