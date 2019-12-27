Курс гривны снизился, фото: Juanedc

https://racurs.ua/n131400-grivna-rezko-podeshevela-nacbank-ustanovil-kurs-valut-do-7-yanvarya.html

Ракурс

Национальный банк Украины (НБУ) установил курс валют, который будет действовать на период новогодних праздников — до 7 января включительно.

Официальный курс доллара к гривне резко вырос: с 23,29 грн за долл. до 23,68 грн за долл. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Курс евро также вырос — с 25,81 грн за евро до 26,42 грн за евро.

Вчера НБУ установил рекорд этого года по закупке валюты на межбанковском рынке Украины, приобретя 700 млн долл. Нацбанк был готов закупить больше валюты — заявленная сумма аукциона составила 1 млрд долл.

Всего с начала года Нацбанк закупил 7,5 млрд долл. Это рекордный показатель с 2007 года.

Напомним, курс гривны к иностранным валютам сегодня утром впервые с 29 ноября снизился — доллар подорожал на три копейки, евро — на четыре.