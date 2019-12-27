Курс гривні знизився, фото: Juanedc

https://racurs.ua/ua/n131400-gryvnya-rizko-podeshevshala-nacbank-vstanovyv-kurs-valut-do-7-sichnya.html

Ракурс

Національний банк України (НБУ) встановив курс валют, який діятиме на період новорічних свят — до 7 січня включно.

Офіційний курс долара до гривні різко зріс: з 23,29 грн за дол. до 23,68 грн за дол. Про це повідомляється на сайті відомства.

Курс євро також зріс — з 25,81 грн за євро до 26,42 грн за євро.

Вчора НБУ встановив цьогорічний рекорд із закупівлі валюти на міжбанківському ринку України, придбавши 700 млн дол. Нацбанк був готовий закупити більше валюти — заявлена сума аукціону становила 1 млрд дол.

Загалом з початку року Нацбанк закупив 7,5 млрд дол. Це рекордний показник із 2007 року.

Нагадаємо, курс гривні до іноземних валют сьогодні вранці вперше з 29 листопада знизився — долар здорожчав на три копійки, євро — на чотири.