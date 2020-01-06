Елена Зеленская в Национальном музее Омана. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n131680-pervaya-ledi-ukrainy-posetila-nacionalnyy-muzey-omana-v-shlepkah-foto.html

Ракурс

Первая леди Украины Елена Зеленская вместе с мужем президентом Украины Владимиром Зеленским и детьми сейчас находится в Омане. В рамках данного визита Зеленская посетила Национальный музей Омана.

Пресс-служба музея сообщила о визите Первой леди Украины в Facebook и опубликовала несколько фотоснимков.

На фото видно, что для выхода в свет Зеленская избрала платье-рубашку из легкой ткани длины миди с длинными рукавами. Под платье Первая леди Украины надела белые кюлоты. На ногах Зеленской были обычные шлепанцы.

Зеленская не стала надевать много украшений, ограничившись золотыми сережками и тонкой золотой цепочкой на шее, а также решила оставить волосы распущенными.

Как ранее писал «Ракурс», Зеленский во время своего визита в Оман встретился с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда этой страны Абдулсаламом аль-Муршиди. Зеленский призвал оманских партнеров принять участие в проведении в Украине большой приватизации.