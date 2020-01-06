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Лісові пожежі в Австралії. Фото: Укрінформ
Україна готова у разі потреби допомогти Австралії в боротьбі з лісовими пожежами — МЗСhttps://racurs.ua/ua/n131682-ukrayina-gotova-u-razi-potreby-dopomogty-avstraliyi-v-borotbi-z-lisovymy-pojejamy-mzs.htmlРакурс
Лісові пожежі в Австралії не припиняються із жовтня 2019 року. Їх жертвами вже стали 17 осіб, десятки людей вважаються зниклими безвісти. Український уряд заявив про готовність надати допомогу Австралії у боротьбі з лісовими пожежами.
Про це заявили в міністерстві закордонних справ України.
У міністерстві висловили глибоке співчуття сім’ям загиблих, а також побажали якнайшвидшого одужання всім постраждалим від пожеж. У МЗС додали, що уряд Австралії може розраховувати на допомогу з боку України у ситуації з лісовими пожежами.
Також у міністерстві додали, що посольство України в Австралії постійно контактує з органами влади для з’ясування наявності українських громадян серед постраждалих.
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