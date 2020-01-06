Трамп: У Ирана никогда не будет ядерного оружия

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Дональд Трамп. Фото: Газета.Ру
Трамп: У Ирана никогда не будет ядерного оружияhttps://racurs.ua/n131684-tramp-u-irana-nikogda-ne-budet-yadernogo-orujiya.htmlРакурс
Президент США Дональд Трамп сделал очередное заявление в отношении Ирана, который сообщил об отказе выполнять пункты договора о ядерном разоружении от 2015 года.
«У Ирана никогда не будет ядерного оружия!» — написал Трамп прописными буквами в Twitter.
Иранское государственное ТВ сообщило, что Иран больше не будет следовать никаким ограничениям, которые были установлены в соответствии с ядерной сделкой 2015 года.
Тегеран такое решение принял после того, как в Багдаде погиб иранский генерал Касем Сулеймани в результате военной операции, проведенной американскими военными.
Позже руководитель Исламской республики Иран Али Хаменеи заявил, что убийство Сулеймани не останется безнаказанным.
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