Лісові пожежі в Австралії: Аваков заявив про готовність України направити 200 рятувальників

Арсен Аваков. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n131688-lisovi-pojeji-v-avstraliyi-avakov-zayavyv-pro-gotovnist-ukrayiny-napravyty-200-ryatuvalnykiv.html

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Лісові пожежі в Австралії стали катастрофою континентального масштабу. Вони вирують протягом останніх місяців і забрали чимало життів. Україна вирішила простягнути руку допомоги Австралії і заявила про готовність відправити для боротьби з пожежами 200 рятувальників із Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Про таке рішення українського уряду заявив у Facebook міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Аваков написав, що уряд України вже повідомив австралійську сторону про готовність відправити спеціально навчених фахівців для ліквідації лісових пожеж в Австралії.

Українські рятувальники зможуть прибути до Австралії протягом 24−36 годин разом із необхідним спорядженням. Для перельоту на інший континент буде орендовано далекомагістральний літак.

Україна лише чекає відповіді австралійської сторони.