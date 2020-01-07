Ірано-американська криза: військовослужбовцям сил швидкого реагування США у Перській затоці заборонили користуватися мобільними телефонами

В районі Перської затоки триває ірано-американська криза, фото: Incirlik Air Base

https://racurs.ua/ua/n131689-irano-amerykanska-kryza-viyskovoslujbovcyam-syl-shvydkogo-reaguvannya-ssha-u-perskiy-zatoci.html

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Військовослужбовцям елітних сил швидкого реагування 82-ї повітряно-десантної дивізії США, котрих передислоковують у район Перської затоки, заборонили користуватися мобільними телефонами чи іншими електронними пристроями, завдяки котрим можна встановити їхнє місце розташування.

Відповідне рішення стосується саме 82-ї повітряно-десантної дивізії, військові з'єднання котрої є частиною сил швидкого реагування, які можуть змінювати свою позицію. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на підполковника Майкла Бернса.

Бернс зазначив, що рішення є незвичним, враховуючи, що багато американських військовослужбовців за кордоном вже мають персональні електронні пристрої і навіть можуть їх купувати в країнах, де перебувають.

За його словами, воно ухвалене з метою запобігання потенційним загрозам безпеці американських військовослужбовців.

Він також додав, що сім’ї військовослужбовців намагаються інформувати про їх дислокацію, а згодом для військових будуть створені телефонні центри.

Це не звичайний вид розгортання військ. Рішення на 100% є оперативним заходом безпеки та захисту сил, — прокоментував ситуацію генерал Джеймс Мінгус.

Нагадаємо, 3 січня в аеропорту Багдада в результаті американського ракетного удару був убитий іранський генерал Касем Сулеймані. Цей інцидент призвів до зростання напруженості в регіоні.