Володимир Єльченко, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n131690-novyy-posol-ukrayiny-v-ssha-oficiyno-ocholyv-dyppredstavnyctvo.html

Ракурс

Володимир Єльченко, новий посол України у США, вручив вірчі грамоти президентові Сполучених Штатів Дональду Трампу.

Відповідна церемонія відбулася в Овальному кабінеті Білого Дому, повідомляє видання «Голос Америки».

Таким чином, Єльченко тепер офіційно очолює посольство України в США.

Єльченко з грудня 2015 року обіймав посаду постійного представника України в ООН, а також за сумісництвом посла в Ямайці. 18 грудня 2019 року президент України Володимир Зеленський призначив його послом у США.

Загалом на дипломатичній службі Єльченко вже понад 40 років, зокрема, з 2010 по 2015 рік був послом України в РФ.

Нагадаємо, нещодавно Єльченко заявив, що половина громадян РФ, які працюють в Організації об'єднаних націй, є прихованими чи відкритими агентами ФСБ, що дозволяє Москві приховано впливати на роботу ООН. Всього в секретаріаті ООН працюють 200−300 росіян.