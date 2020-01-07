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Володимир Єльченко, фото: «Укрінформ»

Новий посол України в США офіційно очолив диппредставництво

7 січ 2020, 08:43
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Володимир Єльченко, новий посол України у США, вручив вірчі грамоти президентові Сполучених Штатів Дональду Трампу.

Відповідна церемонія відбулася в Овальному кабінеті Білого Дому, повідомляє видання «Голос Америки».

Таким чином, Єльченко тепер офіційно очолює посольство України в США.

Єльченко з грудня 2015 року обіймав посаду постійного представника України в ООН, а також за сумісництвом посла в Ямайці. 18 грудня 2019 року президент України Володимир Зеленський призначив його послом у США.

Загалом на дипломатичній службі Єльченко вже понад 40 років, зокрема, з 2010 по 2015 рік був послом України в РФ.

Нагадаємо, нещодавно Єльченко заявив, що половина громадян РФ, які працюють в Організації об'єднаних націй, є прихованими чи відкритими агентами ФСБ, що дозволяє Москві приховано впливати на роботу ООН. Всього в секретаріаті ООН працюють 200−300 росіян.


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