Новий посол України в США офіційно очолив диппредставництвоhttps://racurs.ua/ua/n131690-novyy-posol-ukrayiny-v-ssha-oficiyno-ocholyv-dyppredstavnyctvo.htmlРакурс
Володимир Єльченко, новий посол України у США, вручив вірчі грамоти президентові Сполучених Штатів Дональду Трампу.
Відповідна церемонія відбулася в Овальному кабінеті Білого Дому, повідомляє видання «Голос Америки».
Таким чином, Єльченко тепер офіційно очолює посольство України в США.
Єльченко з грудня 2015 року обіймав посаду постійного представника України в ООН, а також за сумісництвом посла в Ямайці. 18 грудня 2019 року президент України Володимир Зеленський призначив його послом у США.
Загалом на дипломатичній службі Єльченко вже понад 40 років, зокрема, з 2010 по 2015 рік був послом України в РФ.
Нагадаємо, нещодавно Єльченко заявив, що половина громадян РФ, які працюють в Організації об'єднаних націй, є прихованими чи відкритими агентами ФСБ, що дозволяє Москві приховано впливати на роботу ООН. Всього в секретаріаті ООН працюють 200−300 росіян.