Дональд Трамп, фото: Michael Vadon

https://racurs.ua/ua/n131691-administraciya-trampa-gotuie-sankciyi-schodo-iraku-zmi.html

Ракурс

Адміністрація президента США Доньда Трампа готується до можливого запровадження санкцій щодо Іраку.

Ці санкцій можуть стати відповіддю на рішення парламенту Іраку щодо виведення американських військ з території країни, повідомляє видання The Washington Post з посиланням на три інформовані джерела.

Однак остаточне рішення з приводу санкцій ще не ухвалене, наголошують джерела.

Зазначається, що у випадку, якщо це рішення все ж ухвалять, ймовірно, провідну роль у запровадженні санкцій відіграватимуть Держказначейство США та Білий дім.

Це стало б вкрай незвичайним кроком проти іноземного союзника, на підтримку якого США витратили майже два десятиліття і сотні мільярдів доларів, — наголошує видання.

Нагадаємо, Трамп нещодавно публічно пригрозив Іраку масштабними економічними санкціями в разі, якщо влада країни продовжить процес видворення американських військ.