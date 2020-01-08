НАТО рекомендует Ирана «воздержаться от дальнейшего насилия», фото: U.S. Air Force

https://racurs.ua/n131746-nato-rekomenduet-irana-vozderjatsya-ot-dalneyshego-nasiliya.html

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НАТО рекомендует Ирану «воздержаться от дальнейшего насилия».

Генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг обратился к властям страны. Об этом он сообщил в Twitter.

Чиновник осудил атаку иранских военных по американской базе в Ираке. Он предостерег Тегеран от подобных шагов в будущем.

Призываю Иран воздержаться от дальнейшего насилия, — написал он в сервисе микроблогов.

Столтенберг добавил, что в организации проводят консультации по данному вопросу. По его словам, тренировочные миссии в Ираке должны продолжиться.

Напомним, Иран обстрелял ракетами американских военных, которые находились на территории Ирака. Тегеран заявил, что 80 американских солдат погибли в результате удара. Власти страны назвали это ответом на ликвидацию генерала Касема Сулеймани.