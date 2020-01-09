Авиакатастрофа самолета МАУ: первые официальные выводы Ирана

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В расследовании авиакатастрофы самолета Boeing 737−800 компании «Международные авиалинии Украины», который разбился близ аэропорта Тегерана, иранская сторона обнародовала первые выводы. Специалисты Агентства гражданской авиации Ирана считают, что украинский самолет загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт.

Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде отметил, что найденные после авиакатастрофы бортовые самописцы с регистратором полетов (FDR) и диктофоном из кабины (CVR) были переданы группе по расследованию авиационных происшествий. Остальные части и обломки воздушного судна собраны и доставлены в безопасное место. По данным специалистов, черные ящики были повреждены в результате авиакатастрофы и пожара, поэтому часть записей, вероятно, утеряна, сообщает пресс-служба Агентства гражданской авиации Ирана.

Самолет сначала набрал высоту около 2500 м, а затем информация о нем исчезла с экранов радаров, после чего самолет столкнулся с землей. Пилот не присылал никаких радиосообщений о необычных обстоятельствах. Согласно сообщениям очевидцев, огонь охватил самолет еще в воздухе, а после столкновения с землей произошел взрыв, — сообщает Абедзаде.

Иранская сторона считает, что сильный взрыв и пожар произошел из-за того, что самолет был полностью заправлен топливом.

По словам Абедзаде, траектория движения самолета указывает на то, что самолет сначала направлялся на запад, а после «проблемы» попытался повернуть направо и на момент катастрофы возвращался в аэропорт.

Первое столкновение самолета с землей произошло в зоне парка развлечений. После первоначального столкновения наблюдались другие столкновения вдоль траектории движения самолета, корпус воздушного судна каждый раз сильно разрушался, — отметил Абедзаде.

Иран сообщил об инциденте Украине как стране-хозяйке самолета, США — как производителю, а также Швеции и Канаде — как странам, чьи граждане находились на борту.

Кроме этого, иранская сторона считает, что у 146 пассажиров были паспорта граждан Ирана, 10 — афганские паспорта, пятерых — канадские, четверых — шведские, 11 — украинские. По словам главы Управления гражданской авиации Ирана, некоторые пассажиры могли иметь двойное гражданство.

Тела и останки жертв переданы для установления личности и последующей передачи.

Напомним, ранее сегодня гендиректор Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар объявил о прибытии украинских специалистов экспертной и поисково-спасательной группы в Тегеран.

Утром 8 января неподалеку международного аэропорта имени имама Хомейни в столице Ирана потерпел крушение лайнер Boeing-737 «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс из Тегерана в Киев. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа — граждан Украины, Ирана, Канады, Германии, Швеции, Великобритании и Афганистана. Все они погибли.