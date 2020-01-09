Авіакатастрофа літака МАУ: перші офіційні висновки Ірану / Фото: ИРНА

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Ракурс

У розслідуванні авіакатастрофи літака Boeing 737−800 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який впав поблизу аеропорту Тегерану, іранська сторона оприлюднила перші висновки. Спеціалісти Агентства цивільної авіації Ірану вважають, що український літак загорівся перед катастрофою і намагався повернутися в аеропорт.

Керівник Організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде зазначив, що знайдені після авіакатастрофи бортові самописці з реєстратором польотів (FDR) і диктофоном з кабіни (CVR) передали групі з розслідування авіаційних подій. Решта уламків повітряного судна були зібрані і доставлені у безпечне місце. За даними спеціалістів, чорні скриньки зазнали пошкоджень внаслідок авіакатастрофи та пожежі, тому частина записів, ймовірно, втрачена, інформує прес-служба Агентства цивільної авіації Ірану.

Літак спочатку набрав висоту майже 2500 м, а потім інформація про нього зникла з екранів радарів, після чого літак зіткнувся із землею. Пілот не надсилав жодних радіоповідомлень щодо незвичних обставин. Згідно з повідомленнями очевидців, вогонь охопив літак ще в повітрі, а після зіткнення із землею стався вибух, — повідомляє Абедзаде.

Іранська сторона вважає, що сильний вибух та пожежа сталася через те, що літак був повністю заправлений паливом.

За словами Абедзаде, траєкторія руху літака вказує на те, що літак спочатку прямував на захід, а після «проблеми» спробував повернути праворуч і на момент катастрофи повертався назад до аеропорту.

Перше зіткнення літака із землею сталося в зоні парку розваг. Після початкового зіткнення спостерігалися інші зіткнення уздовж траєкторії руху літака, корпус повітряного судна щоразу руйнувався, — зазначив Абедзаде.

Іран після авіакатастрофи надіслав повідомлення Україні як країні-власниці літака, США — як виробнику, а також Швеції та Канаді — як країнам, чиї громадяни перебували на борту.

Окрім цього, іранська сторона вважає, що 146 пасажирів мали паспорти громадян Ірану, 10 — афганські паспорти, п’ятеро — канадські, четверо — шведські, 11 — українські. За словами глави Управління цивільної авіації Ірану, деякі пасажири могли мати подвійне громадянство.

Тіла і останки жертв передано для встановлення особи і подальшої передачі.

Нагадаємо, раніше сьогодні гендиректор Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації Ірану Хасан Резаіфар оголосив про прибуття українських фахівців експертної та пошуково-рятувальної груп до Тегерану.

Вранці 8 січня неподалік міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в столиці Ірану зазнав катастрофи лайнер Boeing-737 «Міжнародних авіаліній України», що виконував рейс з Тегерана до Києва. На борту перебувало 167 пасажирів і дев’ятеро членів екіпажу — громадян України, Ірану, Канади, Німеччини, Швеції, Великої Британії та Афганістану. Всі вони загинули.