В Украине объявлен траур по погибшим при падении «Боинга» МАУ. Фото: Telegram-канал Офиса президента

https://racurs.ua/n131767-v-ukraine-obyavlen-traur-po-pogibshim-pri-padenii-boinga-mau.html

Ракурс

День траура объявлен в Украине 9 января 2020 года. Причиной этому стала авиакатастрофа украинского самолета Boeing-737 в небе над Ираном.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ, которым отменяются все развлекательно-концертные мероприятия, а также вносятся изменения в программу теле- и радиопередач, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Все государственные флаги Украины должны быть приспущены на строениях и домах государственных организаций и учреждений.

Зеленский выразил соболезнование семьям погибших в результате авиакатастрофы и пообещал, что государство предоставит им необходимую помощь.

Президент добавил, что украинская власть приложит максимум усилий, чтобы установить причины катастрофы и проведет тщательное расследование в соответствии с нормами международного права. В Иран уже прибыла группа украинских экспертов, которая будет заниматься установлением причин падения самолета.

Зеленский также заявил, что сегодня у него состоится телефонный разговор с президентом Ирана относительно координации действий украинской и иранской стороны по установлению причин авиакатастрофы. Кроме того, президент Украины призвал мировое сообщество, в частности Канаду, присоединиться к расследованию причин авиакатастрофы в Иране.

Зеленский анонсировал внеплановые проверки украинских авиакомпаний, а также призвал украинцев временно воздержаться от путешествий в Иран и Ирак.