Авиакатастрофа в Иране: у Зеленского призвали не манипулировать информацией до выводов экспертов

Боинг-737. Фото: Факты

https://racurs.ua/n131764-aviakatastrofa-v-irane-u-zelenskogo-prizvali-ne-manipulirovat-informaciey-do-vyvodov-ekspertov.html

Ракурс

Авиакатастрофа в Иране, произошедшая с украинским пассажирским самолетом «Боинг-737» ОАО «Авиакомпания «Международные авиалинии Украины», расследуется экспертами. В настоящее время проводится сбор ДНК родственников погибших для идентификации и репатриации тел из Ирана.

Эксперты отрабатывают несколько версий авиакатастрофы. На совещании, в ходе которого президент Украины Владимир Зеленский заслушал отчет о трагедии, было отмечено, что до вынесения окончательных выводов экспертами не стоит манипулировать информацией, сообщает пресс-служба Офиса президента.

В сообщении также указано, что государство обязано проконтролировать, чтобы семьи всех погибших получили страховые выплаты.

Сегодня Зеленский проведет телефонные разговоры с представителями других стран, граждане которых погибли в результате авиакатастрофы в Иране.

Иранская сторона также выразила готовность оказать помощь в проведении расследования данной трагедии.

Сегодня утром в Иран прилетела группа украинских специалистов в составе 45 человек, которые будут всесторонне изучать причины авиакатастрофы. В состав группы входят сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также эксперты и следователи министерства внутренних дел Украины.

Как ранее писал «Ракурс», власти Ирана отказались передавать Украине «черные ящики» из разбившегося над Ираном украинского самолета «Боинг-737».