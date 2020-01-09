Авиакатастрофа в Иране: акции Boeing демонстрируют падение, фото: Википедия

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Ракурс

Авиакатастрофа самолета Boeing 737 в Иране стала причиной снижения стоимости акций американской корпорации Boeing.

Ценные бумаги демонстрируют падение на 1,8%. Об этом сообщает CNN.

На биржах в Нью-Йорке показатели акций компании снизились. Аналитики не дают четких прогнозов о стабилизации ситуации.

В самой компании сразу после падения авиалайнера отреагировали на трагедию. В корпорации Boeing сообщили, что находятся в контакте со своими клиентами. Компания готова предоставить всю необходимую помощь семьям погибших, а также присоединится к расследованию обстоятельств авиакатастрофы.

Самолет «Международных авиалинии Украины» Boeing 737 выполнял рейс PS752 по маршруту «Тегеран — Киев». Авиалайнер потерпел катастрофу и упал недалеко от столицы Ирана 8 января. Все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли. Среди них — 11 граждан Украины, 63 — Канады, 82 — Ирана, а также других стран.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество присоединиться к проведению расследования обстоятельств падения самолета. Организация гражданской авиации Ирана уже создала комиссию для соответствующих действий.