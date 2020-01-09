Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Катастрофа самолета МАУ в Иране: Зеленский призвал Канаду присоединиться к расследованию, фото: facebook

Катастрофа самолета МАУ в Иране: Зеленский призвал Канаду присоединиться к расследованию

9 янв 2020, 08:53
999

Катастрофа самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране будет расследоваться украинскими специалистами.

Президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество присоединиться к проведению необходимых мероприятий. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

Глава государства подчеркнул, что общество обязательно узнает правду. Детальное расследование планируется в соответствии с нормами международного права. Комиссия, созданная Организацией гражданской авиации Ирана, проведет соответствующие действия.

Призываю и международное сообщество, в частности Канаду, приобщиться к расследованию, — заявил Зеленский.

Эксперты планируют установить все обстоятельства трагедии. Они проведут определенные меры по расшифровке записей черных ящиков.

Напомним, самолет «Международных авиалинии Украины» Boeing 737 потерпел катастрофу и упал недалеко от столицы Ирана. Все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли. Среди них — 11 граждан Украины, 63 — Канады, 82 — Ирана, а также других стран.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских привилегий: реакция Букингемского дворца

Решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий стало неожиданностью для британской семьи монархов. Королева Елизавета II опечалена, а принцы Чарльз и Уильям не скрывают своей ярости

Новости мира
13:22

Чей Крым: Украина запретила въезд российской блогерше после скандального выступления в Киеве (ВИДЕО)

Блогер из России Александра Митрошина стала персоной нон грата в Украине на ближайшие три года. Это произошло после столкновений в ходе ее лекции в Киеве, завязавшихся между сторонниками девушки и украинскими активистами из-за вопроса к блогеру, чей Крым

Новости Украины
12:55