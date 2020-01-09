Катастрофа самолета МАУ в Иране: Зеленский призвал Канаду присоединиться к расследованию, фото: facebook

https://racurs.ua/n131762-katastrofa-samoleta-mau-v-irane-zelenskiy-prizval-kanadu-prisoedinitsya-k-rassledovaniu.html

Ракурс

Катастрофа самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране будет расследоваться украинскими специалистами.

Президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество присоединиться к проведению необходимых мероприятий. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

Глава государства подчеркнул, что общество обязательно узнает правду. Детальное расследование планируется в соответствии с нормами международного права. Комиссия, созданная Организацией гражданской авиации Ирана, проведет соответствующие действия.

Призываю и международное сообщество, в частности Канаду, приобщиться к расследованию, — заявил Зеленский.

Эксперты планируют установить все обстоятельства трагедии. Они проведут определенные меры по расшифровке записей черных ящиков.

Напомним, самолет «Международных авиалинии Украины» Boeing 737 потерпел катастрофу и упал недалеко от столицы Ирана. Все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли. Среди них — 11 граждан Украины, 63 — Канады, 82 — Ирана, а также других стран.