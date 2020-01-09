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Катастрофа літака МАУ в Ірані: Зеленський закликав Канаду долучитися до розслідування, фото: facebook

Катастрофа літака МАУ в Ірані: Зеленський закликав Канаду долучитися до розслідування

9 січ 2020, 08:53
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Катастрофа літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» в Ірані розслідуватиметься українськими фахівцями.

Президент Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту долучитись до проведення необхідних заходів. Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

Глава держави наголосив, що суспільство обов’язково дізнається правду. Детальне розслідування планується відповідно до норм міжнародного права. Комісія, створена Організацією цивільної авіації Ірану, проведе відповідні дії.

Закликаю і міжнародну спільноту, зокрема Канаду, долучитися до розслідування, — заявив Зеленський.

Експерти планують встановити усі обставини трагедії. Вони проведуть певні заходи для розшифровки записів чорних скриньок.

Нагадаємо, літак «Міжнародних авіалінії України» Boeing 737 зазнав катастрофи і впав неподалік столиці Ірану. Усі 167 пасажирів та дев’ятеро членів екіпажу загинули. Серед них — 11 громадян України, 63 — Канади, 82 — Ірану та інших країн.

Джерело: Ракурс


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