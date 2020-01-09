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У Києві запустили інтерактивну карту руху транспорту, фото: Вікіпедія

У Києві запустили інтерактивну карту руху транспорту (ФОТО)

9 січ 2020, 08:28
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Інтерактивна карта руху транспорту працює у Києві.

Сервіс дозволяє спостерігати за рухом громадського транспорту в режимі реального часу. Функціонал доступний на сайті «Київпастрансу».

Це дозволяє знайти актуальні дані щодо маршруту за напрямком руху, номером чи зупинкою. Пасажири зможуть оперативно відстежити автобуси, метро, маршрутні таксі, міські електрички. Ініціатори запуску сервісу вважають, що кияни та гості міста швидко знайдуть необхідні транспортні засоби.

Для користування сервісом слід натиснути на стрілку у верхньому лівому кутку карти. У двох закладках є можливість обрати вид транспорту. Сервіс чутливий до введення назв вулиць або зупинок.

У Києві запустили інтерактивну карту руху транспорту, фото: «Київпастранс»

«Київпастранс» вважається однією з найбільших транспортних муніципальних компаній України. Організація щоденно перевозить понад 1,5 млн пасажирів. Вона створена в 2001 році.

Раніше повідомлялось, що громадський транспорт української столиці готується до змін у системі оплати проїзду. Пасажири отримають можливість розрахуватися банківською карткою за допомогою мобільних додатків Google Pay та Apple Pay.

Джерело: Ракурс


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