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Ракурс
У Києві пасажири зможуть оплатити проїзд карткою, фото: Вікіпедія

У Києві пасажири громадського транспорту зможуть сплачувати карткою

1 лис 2019, 16:55
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Громадський транспорт Києва готується до змін у системі оплати проїзду. Пасажири отримають можливість розрахуватися банківською карткою, а також за допомогою мобільних додатків Apple Pay та Google Pay.

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У Київській міській державній адміністрації (КМДА) сподіваються, що ця ініціатива дозволить зробити прозорішим процес оплати. Окрім того, черговий крок у розвитку cashless-напрямку приєднує Київ до європейських стандартів.

Директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Юрій Назаров назвав безготівковий спосіб оплати зручним і безпечним. У наземному транспорті столиці України послуга з’явиться до кінця листопада.

Також київські чиновники планують запустити функцію, яка дозволить оплатити проїзд кількох пасажирів однієї картою. Використання електронних засобів заощадить багато часу тим, хто регулярно користується громадським транспортом.

Раніше повідомлялося, що квитки у громадському транспорті Києва перевірятимуть поліцейські. Ці заходи, на думку чиновників, дозволять захистити пасажирів і контролерів від небезпечних та агресивних порушників.

Джерело: Ракурс


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