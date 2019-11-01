В Киеве пассажиры смогут оплатить проезд карточкой, фото: Википедия

https://racurs.ua/n128877-v-kieve-passajiry-smogut-oplatit-proezd-kartochkoy.html

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Общественный транспорт Киева готовится к изменениям в системе оплаты проезда. Пассажиры получат возможность рассчитаться банковской карточкой, а также с помощью мобильных приложений Apple Pay и Google Pay.

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В Киевской городской государственной администрации (КГГА) надеются, что эта инициатива позволит сделать более прозрачным процесс оплаты. Кроме того, очередной шаг в развитии cashless-направления приобщит Киев к европейским стандартам.

Директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров назвал безналичный способ оплаты удобным и безопасным. В наземном транспорте столицы Украины услуга появится до конца ноября.

Также киевские чиновники планируют запустить функцию, которая позволит оплатить проезд нескольких пассажиров одной картой. Использование электронных средств сэкономит много времени тем, кто регулярно пользуется общественным транспортом.

Ранее сообщалось, что билеты в общественном транспорте Киева будут проверять полицейские. Эти меры, по мнению чиновников, позволят защитить пассажиров и контролеров от опасных и агрессивных нарушителей.