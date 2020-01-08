Головні новини за 8 грудня: авіакатастрофа українського «Боїнга» та ірано-американське загострення

Сьогодні в Ірані розбився український «Боїнг», фото: IRNA

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Сьогодні вранці невдовзі після зльоту в столиці Ірану Тегерані розбився пасажирський «Боїнг-737» авіакомпанії Міжнародні авіалінії України (МАУ).

В результаті загинули усі 167 пасажирів, здебільшого громадяни Канади та Ірану, та дев’ять членів екіпажу. Серед загиблих — 11 українців, переважно членів екіпажу авіалайнера. Згодом стали відомі імена загиблих. В іранській гуманітарній організації «Червоний півмісяць» заявили, що тіла жертв катастрофи сильно обгоріли, тому для їхньої ідентифікації доведеться проводити ДНК-експертизу.

Офіс генерального прокурора України розпочав розслідування за фактом цього інциденту. Відповідні дані внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей).

У Держдепі США згодом заявили, що готові надати Києву будь-яку можливу допомогу в розслідуванні обставин цієї авіакатастрофи.

Також сьогодні стало відомо, що провідні авіакомпанії світу закривають небо над Іраном та Іраком.

Іран цієї ночі приблизно в 1.30 за Києвом завдав ракетного удару по двох військових базах США в Іраку. За даними американської сторони, Іран застосував понад 10 ракет.

В уряді Іраку згодом заявили, що Багдад отримав від Ірану «офіційне усне повідомлення» про цю атаку.

Президент США Дональд Трамп у відеозверненні до співгромадян заявив, що Сполучені Штати негайно накладуть потужні економічні санкції на Іран.

Сьогодні відбувалася урочиста церемонія запуску газогону «Турецький потік», котрій в обхід України постачатиме російський газ до Туреччини та Південної Європи.