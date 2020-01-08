Главные новости за 8 декабря: авиакатастрофа украинского «Боинга» и ирано-американское обострение

Сегодня в Иране разбился украинский «Боинг», фото: IRNA

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Ракурс

Сегодня утром вскоре после взлета в столице Ирана Тегеране разбился пассажирский «Боинг-737» авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ).

В результате погибли все 167 пассажиров, в основном граждане Канады и Ирана, и девять членов экипажа. Среди погибших — 11 украинцев, преимущественно членов экипажа авиалайнера. Впоследствии стали известны имена погибших. В иранской гуманитарной организации «Красный полумесяц» заявили, что тела жертв катастрофы сильно обгорели, поэтому для их идентификации придется проводить ДНК-экспертизу.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование по факту этого инцидента. Соответствующие данные внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей).

В Госдепе США впоследствии заявили, что готовы предоставить Киеву любую возможную помощь в расследовании обстоятельств этой авиакатастрофы.

Также сегодня стало известно, что ведущие авиакомпании мира закрывают небо над Ираном и Ираком.

Иран этой ночью примерно в 1.30 по Киеву нанес ракетный удар по двум военным базам США в Ираке. По данным американской стороны, Иран применил более 10 ракет.

В правительстве Ирака впоследствии заявили, что Багдад получил от Ирана «официальное устное сообщение» об этой атаке.

Президент США Дональд Трамп в видеообращении к согражданам заявил, что Соединенные Штаты немедленно наложат мощные экономические санкции на Иран.

Сегодня проходила торжественная церемония запуска газопровода «Турецкий поток», который в обход Украины будет поставлять российский газ в Турцию и Южную Европу.