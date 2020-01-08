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Ракурс
Майк Помпео, фото: Gage Skidmore

Авиакатастрофа в Иране: США готовы помочь Украине в расследовании падения «Боинга» — Помпео

8 янв 2020, 20:47
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США готовы предоставить Киеву любую возможную помощь в расследовании обстоятельств падения пассажирского авиалайнера «Боинг-737» компании «Международные авиалинии Украины», которое произошло сегодня утром в Иране.

Об этом говорится в распространенном сегодня Государственным департаментом США заявлении госсекретаря Майка Помпео.

Также Помпео пообещал, что США будут пристально следить за этой ситуацией.

Кроме того, США призывают к полному сотрудничеству с любым расследованием причин падения.

Я выражаю свое глубокое соболезнование семьям и друзьям погибших, — отметил Помпео в сообщении на своей странице в Твиттере.

Украинский «Боинг-737» упал сегодня утром вскоре после вылета из аэропорта столицы Ирана Тегерана. На его борту находились 167 пассажиров, в основном граждане США и Канады, и девять членов экипажа.

Жертвами этой авиакатастрофы стали девять украинцев — члены экипажа и двое пассажиров.

Напомним, производитель самолета корпорация Boeing заявила, что находится в контакте со своими клиентами, а также готова предоставить всю необходимую помощь семьям погибших.

Источник: Ракурс


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Авиакатастрофа в Иране: США готовы помочь Украине в расследовании падения «Боинга» — Помпео

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