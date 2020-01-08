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Андрей Антоненко, фото: Oleksandr Kuzhelnyi

Убийство Шеремета: рассмотрение апелляции Антоненко отложили до 10 января

8 янв 2020, 20:16
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Апелляционный суд Киева отложил 10 января рассмотрение жалобы защиты Андрея Антоненко, которого следствие считает причастным к убийству журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года в Киеве, на избранную ему меру пресечения.

Такое решение буле принято, поскольку Антоненко не доставили в зал суда, сообщает издание «Громадське».

Отмечается, что адвокаты Антоненко просили отвода двух судей из коллегии, однако в удовлетворении этого ходатайства им отказали. После этого они попросили доставить Антоненко из изолятора временно содержания, где он находится, в суд.

Такую просьбу они мотивировали тем, что не могут оказывать профессиональную правовую помощь своему подзащитному дистанционно. Сам Антоненко также изъявил желание присутствовать на заседании.

Таким образом, судебное заседание продолжится в 11.30 10 января.

Ветерана АТО Антоненко задержали 12 декабря 2019 года. Следствие считает его организатором убийства Шеремета.

Напомним, сегодня апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом Яну Дугарь — одну из подозреваемых в причастности к убийству Шеремета.


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