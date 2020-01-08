Убийство Шеремета: рассмотрение апелляции Антоненко отложили до 10 января

Убийство Шеремета: рассмотрение апелляции Антоненко отложили до 10 январяhttps://racurs.ua/n131754-ubiystvo-sheremeta-rassmotrenie-apellyacii-antonenko-otlojili-do-10-yanvarya.htmlРакурс
Апелляционный суд Киева отложил 10 января рассмотрение жалобы защиты Андрея Антоненко, которого следствие считает причастным к убийству журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года в Киеве, на избранную ему меру пресечения.
Такое решение буле принято, поскольку Антоненко не доставили в зал суда, сообщает издание «Громадське».
Отмечается, что адвокаты Антоненко просили отвода двух судей из коллегии, однако в удовлетворении этого ходатайства им отказали. После этого они попросили доставить Антоненко из изолятора временно содержания, где он находится, в суд.
Такую просьбу они мотивировали тем, что не могут оказывать профессиональную правовую помощь своему подзащитному дистанционно. Сам Антоненко также изъявил желание присутствовать на заседании.
Таким образом, судебное заседание продолжится в 11.30 10 января.
Ветерана АТО Антоненко задержали 12 декабря 2019 года. Следствие считает его организатором убийства Шеремета.
Напомним, сегодня апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом Яну Дугарь — одну из подозреваемых в причастности к убийству Шеремета.