Дональд Трамп, фото: United States Pacific Command

https://racurs.ua/n131753-ssha-nemedlenno-nalojat-moschnye-sankcii-na-iran-tramp.html

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США немедленно наложат дополнительные мощные санкции на Иран, которые будут действовать до тех пор, пока руководство этой ближневосточной страны «не изменит свое поведение».

Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время сегодняшнего видеообращения к согражданам, сообщает издание NBCNews.

Видеообращение Трампа появилось меньше чем через день после того, как Иран запустил более десятка ракет по двум иракским воздушным базам, где расположены войска США, в отместку за недавнее убийство влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани в результате американского ракетного удара по аэропорту Багдада.

Трамп заявил, что в результате иранских атак сегодня не погиб никто из американцев или иракцев. По его словам, это произошло «благодаря принятым мерам» и системе раннего предупреждения, «которая очень хорошо работала».

Также он добавил, что инфраструктура этих военных баз получила минимальные повреждения.

Президент США вновь заявил, что не допустит появления у Ирана ядерного оружия и призвал европейских партнеров «выйти из остатков» иранской ядерной сделки 2015 года. По его мнению, следует заключить новое соглашение по этому вопросу.

Мы должны все вместе работать для того, чтобы заключить соглашение с Ираном, которое сделает мир более безопасным и мирным местом, — отметил Трамп.

При этом он добавил, что США готовы к миру с Ираном и надеются, что у Тегерана будут гармоничные отношения со всеми странами мира.

Ночью в Ираке был нанесен ракетный удар по авиабазе Эй-аль-Асад, расположенной северо-западнее Багдада, и еще одной базе, которую в Пентагоне непосредственно не назвали, однако заявили, что она расположена на севере страны в столице Иракского Курдистана городе Эрбиле или около него.

Напомним, премьер-министр Ирака Адель Абдель-Махди заявил, что Багдад получил от Ирана «официальное устное сообщение» об атаке.