Дональд Трамп, фото: United States Pacific Command

https://racurs.ua/ua/n131753-ssha-negayno-nakladut-potujni-sankciyi-na-iran-tramp-video.html

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США негайно накладуть додаткові потужні санкції на Іран, котрі діятимуть доти, доки керівництво цієї близькосхідної країни «не змінить свою поведінку».

Про це президент США Дональд Трамп заявив під час сьогоднішнього відеозвернення до співгромадян, повідомляє видання NBCNews.

Відеозвернення Трампа з’явилося менше ніж через день після того, як Іран запустив понад десяток ракет по двох іракських повітряних базах, де розташовані війська США, на знак помсти за нещодавнє вбивство впливового іранського генерала Касема Сулеймані внаслідок американського ракетного удару по аеропорту Багдада.

Трамп заявив, що внаслідок іранських атак сьогодні не загинув ніхто з американців чи іракців. За його словами, це сталося через «через вжиті запобіжні заходи» та систему раннього попередження, «яка дуже добре працювала».

Також він додав, що інфраструктура цих військових баз зазнала мінімальних пошкоджень.

Президент США знову заявив, що не допустить появи в Ірану ядерної зброї та закликав європейських партнерів «вийти з решток» іранської ядерної угоди 2015 року. На його думку, слід укласти нову угоду з цього питання.

Ми повинні всі спільно працювати для того, щоб укласти угоду з Іраном, яка зробить світ більш безпечним і мирним місцем, — наголосив Трамп.

Водночас він додав, що США готові до миру з Іраном та сподіваються, що в Тегерана будуть гармонійні стосунки з усіма країнами світу.

Вночі в Іраку було завдано ракетного удару по авіабазі Ей-аль-Асад, яка розташована на північний захід від Багдада, та ще одній базі, яку в Пентагоні безпосередньо не назвали, проте заявили, що вона розташована на півночі країни в столиці Іракського Курдистану місті Ербілі чи біля нього.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Іраку Адель Абдель-Магді заявив, що Багдад отримав від Ірану «офіційне усне повідомлення» про атаку.