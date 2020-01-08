Нова карта Чумацького Шляху розкрила гігантську хвилю «зоряних ясел», фото: Гарвардський університет

https://racurs.ua/ua/n131752-naybilsha-v-galaktyci-nepodalik-sonyachnoyi-systemy-vyyavyly-kolosalnu-kosmichnu-strukturu.html

Ракурс

Американські вчені виявили найбільшу газову структуру, яку коли-небудь спостерігали в нашій галактиці.

Ця нерозривна хвилеподібна структура складається зі взаємопов'язаних так званих «зоряних ясел» — величезних хмар газу та пилу, у яких формуються зірки, повідомляє прес-служба Гарвардського університету.

Від Сонця до її найближчої точки порівняно близько за космічними мірками — всього 500 світлових років.

Хвилясті нитки цієї масштабної космічної структури йдуть на трильйони кілометрів над та під площиною Чумацького шляху.

Довжина цієї структури складає 9 тис. світлових років, ширина — 400 світлових років. Учені виявили її на основі аналізу даних, отриманих від європейського космічного апарату Gaia, котрий здійснював безпрецедентно точні виміри положень і рухів зірок Чумацького Шляху.

Дані від Gaia були поєднані з іншими вимірюваннями, щоб побудувати детальну, тривимірну карту міжзоряної речовини в Чумацькому Шляху.

Весь час це було в нас прямо перед очима, ми просто не могли його розгледіти, — наголошують дослідники.

Нагадаємо, вчені виявили давно втраченого «близнюка» нашого Сонця.