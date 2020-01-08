Погода в Україні на 9 січня: хмарно, місцями мокрий сніг та ожеледь (КАРТА)

В низці регіонів Україні 9 січня місцями можливі мокрий сніг та дощ, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n131751-pogoda-v-ukrayini-na-9-sichnya-hmarno-miscyamy-mokryy-snig-ta-ojeled-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 9 січня буде досить контрастною. У західних, північних, вдень також і в більшості центральних областей — місцями невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі у західній частині України подекуди можлива ожеледь. На решті території без опадів.

На дорогах, крім південних та центральних областей, місцями ожеледиця. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Вітер переважно південно-західний, 5−10 м/с.

Температура вночі становитиме −2…−7° морозу, в Карпатах — −10…−15°. Вдень — від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві 9 січня вночі опади не очікуються, вдень — дощ з мокрим снігом. Стовпчики термометрів вночі опустяться до −2…−4°, вдень — піднімуться до 0…+2°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

У Львові вночі синоптики прогнозують мокрий сніг із дощем, вдень — дощ з мокрим снігом. Температура повітря вночі становитиме −1…−3°, вдень — 0…+2°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

В Одесі наступна доба буде хмарною, опади не очікуються. Вночі термометри покажуть −3…−5°, вдень — +1…+3°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

У Дніпрі 9 січня також буде хмарно та без опадів. Вночі температура опуститься до −3…−5°, вдень — підніметься до 0…+2°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

У Харкові погода також буде хмарно та без опадів. Вночі синоптики прогнозують −5…−7°, вдень — −1…+1°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

На Закарпатті протягом доби очікуються опади, зокрема вночі — мокрий сніг із дощем. Температура вночі — −5…−7°, вдень — −1…+1°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 9 січня буде досить спокійним, очікуються лише відносно невеликі збурення.

Нагадаємо, усі місяці 2019 року в Києві виявилися теплішими за норму.