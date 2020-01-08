В ряде регионов Украине 9 января местами возможен мокрый снег и дождь, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n131751-pogoda-v-ukraine-na-9-yanvarya-oblachno-mestami-mokryy-sneg-i-gololed-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 9 январю будет достаточно контрастной. В западных, северных, днем также и в большинстве центральных областей — местами небольшой мокрый снег и дождь. Ночью в западной части Украины местами возможна гололедица. На остальной территории без осадков.

На дорогах, кроме южных и центральных областей, местами гололед. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Ветер преимущественно юго-западный, 5−10 м/с.

Температура ночью составит −2…−7 ° мороза, в Карпатах — -10…- 5. Днем — от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве 9 января ночью осадков не ожидается, днем — дождь с мокрым снегом. Столбики термометров ночью опустятся до -2…- 4°, днем — поднимутся до 0…+2°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Во Львове ночью синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем, днем — дождь с мокрым снегом. Температура воздуха ночью составит −1…−3°, днем — 0 …+2°. Ветер юго-западный, 5- 10 м/с.

В Одессе следующие сутки будут облачными, осадки не ожидаются. Ночью градусники покажут −3…−5°, днем — +1 … +3°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

В Днепре 9 января также будет облачным и без осадков. Ночью температура опустится до -3…- 5°, днем — поднимется до 0…+2°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

В Харькове погода также будет облачной и без осадков. Ночью синоптики прогнозируют -5…- 7°, днем — -1 …+1°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

На Закарпатье в течение суток ожидаются осадки, в частности ночью — мокрый снег с дождем. Температура ночью — −5…−7°, днем — −1…+1°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 9 января будет достаточно спокойной, ожидаются лишь относительно небольшие возмущения.

Напомним, все месяцы 2019 года в Киеве оказалисьтеплее нормы.