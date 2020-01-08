Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс
В ряде регионов Украине 9 января местами возможен мокрый снег и дождь, фото: «Ракурс»

Погода в Украине на 9 января: облачно, местами мокрый снег и гололед (КАРТА)

8 янв 2020, 18:06
999

Погода в Украине 9 январю будет достаточно контрастной. В западных, северных, днем также и в большинстве центральных областей — местами небольшой мокрый снег и дождь. Ночью в западной части Украины местами возможна гололедица. На остальной территории без осадков.

На дорогах, кроме южных и центральных областей, местами гололед. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Ветер преимущественно юго-западный, 5−10 м/с.

Температура ночью составит −2…−7 ° мороза, в Карпатах — -10…- 5. Днем — от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве 9 января ночью осадков не ожидается, днем — дождь с мокрым снегом. Столбики термометров ночью опустятся до -2…- 4°, днем — поднимутся до 0…+2°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Во Львове ночью синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем, днем — дождь с мокрым снегом. Температура воздуха ночью составит −1…−3°, днем — 0 …+2°. Ветер юго-западный, 5- 10 м/с.

В Одессе следующие сутки будут облачными, осадки не ожидаются. Ночью градусники покажут −3…−5°, днем — +1 … +3°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

В Днепре 9 января также будет облачным и без осадков. Ночью температура опустится до -3…- 5°, днем — поднимется до 0…+2°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

В Харькове погода также будет облачной и без осадков. Ночью синоптики прогнозируют -5…- 7°, днем — -1 …+1°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

На Закарпатье в течение суток ожидаются осадки, в частности ночью — мокрый снег с дождем. Температура ночью — −5…−7°, днем — −1…+1°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода в Украине на 9 января. Карта: Гидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Киеве 9 января будет достаточно спокойной, ожидаются лишь относительно небольшие возмущения.

Геомагнитная обстановка. Скриншот: Gismeteo

Напомним, все месяцы 2019 года в Киеве оказалисьтеплее нормы.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Авиакатастрофа в Иране: США готовы помочь Украине в расследовании падения «Боинга» — Помпео

В Госдепе США заявили, что готовы предоставить Киеву любую возможную помощь в расследовании обстоятельств сегодняшнего падения украинского пассажирского авиалайнера в Тегеране

Новости мира
20:47

Апелляционный суд рассматривает ходатайство об изменении меры пресечения для Дугарь и Антоненко (ТРАНСЛЯЦИЯ)

В Апелляционном суде Киева проходит заседание по делу об убийстве Павла Шеремета. Фемида рассматривает жалобы на решения об избрании меры пресечения для Яны Дугарь и Андрея Антоненко. Ранее суд оставил под арестом подозреваемую Кузьменко

Новости Украины
14:52